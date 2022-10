Sabotage-Verdacht: Polizei ermittelt nach Störung bei Deutscher Bahn

Die heftige Störung bei der Bahn in Norddeutschland ist nach Angaben der Deutschen Bahn behoben. In der Folge seien aber noch Beeinträchtigungen im Laufe des Tages möglich, hieß es am Samstagvormittag.

Der Grund für die technischen Probleme wird nun geprüft. Auf die Frage nach einer möglicherweise gezielten Störung hieß es aus Sicherheitskreisen nur, die Untersuchungen liefen und die Ursache sei noch unbekannt.

Zugfunk gestört

Die Probleme seien auf eine Störung des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) zurückzuführen gewesen, informierte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. "Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr."

Auf die Frage nach einer möglicherweise gezielten Störung heißt es aus Sicherheitskreisen zunächst nur, die Untersuchungen liefen, berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ). Die Bundespolizei ermittle.

Gezielte Sabotage

Das deutet darauf hin, dass die Ermittler die Möglichkeit einer gezielten Sabotage ernsthaft in Erwägung ziehen. Und schließlich bestätigte die Deutsche Bahn, das aus ihrer Sicht Sabotage der Grund für den massiven Bahnausfall war, so die SZ.

Unzählige Reisende waren zuvor an den Bahnhöfen gestrandet, weil der komplette Fernverkehr und teils auch der Regionalverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands eingestellt waren. Betroffen waren Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wie die Bahn bei Twitter schrieb.

Ausweichen

Das Unternehmen empfahl Reisenden, die zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Berlin und Baden-Württemberg oder der Schweiz unterwegs waren, Verbindungen über Erfurt und Frankfurt/Main zu nutzen.