Warum die Kennedys wieder für Schlagzeilen gut sind

In den Nullerjahren begann er sich aber mit Impfungen zu beschäftigen, verstrickte sich immer tiefer in Theorien über Nebenwirkungen.

Star für rechte Talkshows

Mit dem Ausbruch der Pandemie wurde Kennedy zum Star der Bewegung, die sich den Maßnahmen widersetzte. Sein prominenter Name machte ihn zum attraktiven Gast rechter Talkshows in Sendern wie Fox News. Dort arbeitete er sich vor allem an seinem Feindbild, dem Direktor der Gesundheitsbehörde, Anthony Fauci, ab. Schließlich entstand aus all den kruden Theorien ein Buch, in dem nicht nur Fauci, sondern auch gleich Bill Gates, die Pharmaindustrie und andere verteufelt wurden.

Bestseller

Der seltsam ausschweifende Titel des vor einigen Wochen erschienenen Werks: "The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma and the global war on Democracy and Public Health". In den USA führt es die Bestsellerlisten an. Die Familie Kennedy hat sich von ihrem schwarzen Schaf öffentlich distanziert. Der aber gibt sich entschlossener denn je. Die aktuelle Kinderimpfung, wettert er auf Twitter, sei nichts anderes als der Versuch, deren Identität ins digitale Universum der Tech-Giganten einzuschleusen.