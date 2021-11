Victoria Kennedy als neue US-Botschafterin in Österreich angelobt

Sie trägt einen der berühmtesten Nachnamen der US-amerikanischen Politik: Victoria Kennedy, eine 67 Jahre alte Diplomatin aus Louisiana, ist am Dienstagabend in Boston offiziell als neue US-Botschafterin für Österreich vereidigt worden. Ihre Nominierung war schon im Sommer vom damaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz bei dessen Besuch in New York verkündet worden.