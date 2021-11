Mord an "AOC": Twitter-Video sorgt für Skandal im US-Kongress

Zensur steht bevor

"Das ist ein abscheulicher, gefährlicher Aufruf zur Gewalt. Ich habe so etwas in meinen 40 Jahren als Abgeordneter noch nicht erlebt", zeigte sich der Vorsitzende der Demokraten im Kongress, Steny Hoyer, erzürnt. Am Mittwochabend will seine Partei, die im Kongress die Mehrheit stellt, darüber abstimmen, Gosar zensieren zu lassen.

Damit dürfte er keine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit mehr betreiben, auch keine Social-Media-Accounts. Es ist nach dem Ausschluss die höchstmögliche Strafe für einen Kongressabgeordneten. Die Republikaner toben und sprechen von Machtmissbrauch.

Und "AOC"? Die 32-Jährige nahm das Video vergleichsweise locker: "Während ich nach Glasgow unterwegs war, hat ein unheimlicher Arbeitskollege von mir, der auch für Neo-Nazi-Gruppen Spenden sammelt, ein Fantasievideo geteilt, in dem er mich tötet. Und ihn erwarten vonseiten seiner Partei keinerlei Konsequenzen. Lustiger Montag!"