Ehemalige Geliebte von John F. Kennedy packt aus

Als Kennedy Diana de Vegh zum ersten Mal begegnete, studierte diese am Radcliffe College. Kennedy habe damals in einem Bostoner Ballsaal eine mitreißende Rede gehalten, der sie beiwohnte. Plötzlich sei John F. Kennedy an ihren Tisch gekommen und habe gefragt, ob er sich zu ihr setzen dürfe.

"Geben Sie mir Ihren Platz, damit ein müder alter Mann neben einem hübschen Mädchen sitzen kann", habe der zukünfige US-Präsident laut de Vegh gemeint.

Dann habe er sie zu einer Veranstaltung in der folgenden Woche eingeladen. In den kommenden vier Jahren hätten sie dann eine Affäre gehabt. Immer wieder sei es zu sexuellen Begegnungen gekommen. Sie hätten sich in JFKs Wohnung in Boston geliebt, die JFK behielt, und im Carlyle Hotel an der Upper East Side von New York. "Ich war 20 Jahre alt, hatte einen vollen Hormonvorrat und war wahnsinnig verliebt in diesen unwiderstehlichen Mann", erinnert sich JFKs vermeintliche Ex-Geliebte.