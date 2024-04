Warum deutsche und französische Rechtspopulisten um eine kleine Insel streiten

Wenn es etwa um Migration geht, passt kein Blatt zwischen den rechtspopulistischen Freundesgruppen der „Alternative für Deutschland“ und Marine Le Pens Rassemblement National“ (RN) in Frankreich. Doch eine kleine Insel im Indischen Ozean lässt nun die Wogen hoch gehen zwischen den beiden Parteien, die in Umfragen jeweils obenauf schwimmen: Mayotte, mit 374 Quadratkilometern deutlich kleiner als die Bundeshauptstadt Wien, wurde zum Zankapfel zwischen AfD und RN.

Und das kam so: Vor 15 Jahren sprach sich eine Mehrheit der Inselbewohner dafür aus, das Gebiet als Übersee-Departement Frankreichs zu erachten, was am 31. März 2011 dann offiziell erfolgte. Allein: Die Komoren, die seit 1975 unabhängig von Frankreich sind, während sich die Bewohner Mayottes zum damaligen Zeitpunkt und auch danach weiter an Paris hielten, anerkennen diesen Schritt nicht, die UNO verweigerte ebenso die Zustimmung. Daher forderte die AfD nun die Bundesregierung in Berlin auf, Paris dazu zu drängen, Mayotte zurückzugeben.