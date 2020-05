Von Mayotte bis zur Londoner City: Arm und Reich in der EU

Als die mit Abstand wohlhabendste Region haben die Statistiker die Londoner Innenstadt identifiziert (325 Prozent des EU-Durchschnitts). Das Großherzogtum Luxemburg und das belgische Brüssel folgen mit Abstand dahinter (258 bzw. 207 Prozent). Hamburg in Deutschland, Groningen in den Niederlanden, Bratislava in der Slowakei, Stockholm in Schweden, Île de France in Frankreich, Prag in der Tschechischen Republik sowie das deutsche Oberbayern – all diese Regionen kommen auf jeweils mehr als 170 Prozent und werden daher zu den Top Ten der Reichen gezählt.

Wien ist auf der Rangliste der insgesamt 272 Regionen auf Platz 12 zu finden (mit 159 Prozent des EU- Durchschnitts). Im Jahr 2013 reichte es noch für den elften Platz. Einen Rang verloren hat auch die zweitreichste Region Österreichs: Salzburg ist jetzt auf Platz 20 zu finden. Das Burgenland bringt es laut Statistik auf 88 Prozent des EU-Durchschnitts. Dieser Wert ist aber durch Pendler beeinflusst.