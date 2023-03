Die „Entteufelung“ der Marine Le Pen

Le Pens Strategie, rassistische Töne oder Symbole zu verbieten und die Partei zu „entdiabolisieren“, zeigt Erfolg. Um sich ganz der Arbeit im Parlament zu widmen, gab sie den Parteivorsitz an den 27-jährigen Jordan Bardella ab. Er gilt als treuer Gefolgsmann; die eigentliche Strippenzieherin bleibt Le Pen.

Obwohl in einem Schloss im Pariser Nobelvorort Saint-Cloud aufgewachsen, gibt sich die zweifach geschiedene Mutter von drei erwachsenen Kindern bodenständig und gilt als Sprachrohr der einfachen Menschen. In den sozialen Netzwerken veröffentlicht sie gerne Fotos von ihren Hauskatzen. So hat der Name Le Pen für viele seinen Schrecken verloren, seit er weniger mit ihrem Vater, Jean-Marie, in Verbindung gebracht wird. Er begründete den Front National vor gut 50 Jahren an der Seite von ehemaligen Nazi-Kollaborateuren und Mitgliedern der Waffen-SS und wurde mehrmals unter anderem wegen Aufstachelung zum Rassenhass verurteilt.

Sie ließ ihren Vater ausschließen, benannte die Partei 2018 in Rassemblement National um. Das Programm basiert aber weiter auf dem Ausschluss von Migranten. Das schockiert immer weniger: In Umfragen ist sie zweitbeliebteste Politikerin des Landes. Eine gute Ausgangslage für die Präsidentschaftswahl 2027 und den Weg in den Élysée-Palast. Die Zeit, so scheint es, arbeitet für sie.

Aus Paris von Simone Weiler