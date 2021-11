Warum Bulgarien auf das „Harvard-Duo“ hofft

Doch um Bulgariens größtes Problem kommt auch das Harvard-Duo nicht herum – das tiefe Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Politik und dem Staat. Seit 14 Jahren gehört Bulgarien der EU an.

Hunderte Millionen Euro an Förderungen aus Brüssel sind versickert oder wirkungslos verpufft.

Noch immer ist es mit einem Durchschnittslohn von 640 Euro pro Monat das ärmste Land der EU und der Staat mit der niedrigsten Lebenserwartung (74,9 Jahre). Die Bevölkerungszahlen sind von neun auf sieben Millionen geschrumpft.

Nirgendwo in der EU ist die Corona-Impfquote niedriger – sie beträgt nur 28 Prozent. Täglich sterben hier fast 150 Menschen an Corona. An die 8.500 Menschen liegen derzeit mit einer Covid-Erkrankung in den Spitälern, davon mehr als 750 auf Intensivstationen.