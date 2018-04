Warnung vor "Wertetumor": Was Orbans Wahltriumph für die EU bedeutet

"Eine große Schlacht" stehe hinter dem wiederholten Wahlsieg seiner Fidesz-Partei, erklärte Ungarns Regierungschef Viktor Orban noch in der Nacht auf Montag. Von 199 Mandaten sollen 133 auf die rechtskonservative Regierungspartei entfallen, das entspricht einer knappen Zwei-Drittel-Mehrheit.

Gegen wen aber hat Orban diese „Schlacht“ geführt? Die Oppositionsparteien scheinen für die Ungarn keine adäquaten Alternativen zu bieten. Obwohl die erhöhte Wahlbeteiligung im Vorfeld als Vorteil für die Opposition dargestellt wurde, ist davon im Wahlergebnis nichts zu spüren. Gergely Karacsony, der Spitzenkandidat des Bündnisses MSZP-Parbeszed trat noch in der Nacht zurück. Es sei die unkoordinierte linke Politik, die bei den Wahlen gescheitert sei. Eine Lehre aus der Niederlage sei, dass die demokratische Mitte-Links-Politik von Grund auf neu errichtet werden müsse. Er betonte: "Wir müssen den Menschen näher kommen, müssen dort sein, wo die Probleme der Menschen sind." Er gratuliere Fidesz "schweren Herzens", da bekannt sei, was hinter dem Sieg der Regierungspartei stehe: "eine Flut an Lügen, das Medienübergewicht, ein Fidesz begünstigendes Wahlsystem".