Wien als Sündenfall für Orbán

Nein, bei seiner letzten Melange in Wien seien ihm leider keine Verschleierten begegnet, kann Istvan über die jüngste Angstpropaganda seiner Regierung derzeit noch herzlich lachen. Wie seine sämtlichen Freunde hat auch der Student vor ein paar Wochen das Facebook-Video von Janos Lazar gesehen. Da stand Viktor Orbáns enger Vertrauter und Kanzleramtsminister auf der Straße in Wien-Favoriten, um dort mit besorgter Miene vor den schrecklichen Zuständen in Wien zu warnen: Eine Stadt in der Hand von islamistischen Moslems, die die Österreicher quasi schon unterjocht hätten. Was in Wien für Empörung, auch bei der Politik, sorgte, sorgte bei jungen Ungarn vor allem für Spott. Überall in den sozialen Me dien seien Parodien auf Lazars Wiener Horrorshow kursiert: Der Minister als Kreuzritter, als Missionar oder sogar verschleiert. „Die übliche Propaganda“, kommentieren das viele auf der Straße in Budapest: „Orbán muss ja irgendwie Angst vor illegalen Einwanderern schüren.“

Tatsächlich hatte die gesamte Wahlwerbung von Orbáns Regierungspartei FIDESZ bis zuletzt ein einziges Thema strapaziert: Die drohende Überflutung Ungarns durch Migranten. Zuerst war es die EU, dann so gar die UNO, die sich angeblich gegen das Land verschworen hatte.