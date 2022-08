Warnung vor Terror aus Afghanistan: "Geschichte wiederholt sich"

Nach der Tötung des Al-Kaida-Chefs Ayman al-Zawahiri in Kabul jüngst durch die USA hat der Kriegsexperte Tamim Asey vom Institute of War and Peace Studies (IWPS) vom King’s College London vor Terrorgefahr aus Afghanistan gewarnt. "Afghanistan ist erneut zu einem sicheren Hafen für den Terrorismus geworden", sagte der ehemalige Vizeverteidigungsminister ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban. Die Taliban behandeln nach Worten von Asey Terrorgruppen wie Gäste - mit Ausnahme von Anhängern des "Islamischen Staats" (IS).