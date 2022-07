Nach Taliban-Übernahme: "Wir sind wieder 20 Jahre zurückgefallen"

Sie sind selbst wegen der Einschränkungen geflohen. Wie geht es dir mit den Entwicklungen des vergangenen Jahres?

Nicht gut. Ich habe nicht gedacht, dass die Taliban wieder an die Macht kommen. Europa, die NATO, die USA und die internationale Gemeinschaft haben doch viel in Afghanistan investiert. Aber nun sind wir wieder 20 Jahre zurückgefallen.

Wie geht die afghanische Community in Österreich und Europa mit dem Thema um?

Wir sehen täglich Nachrichten auf Sozialen Medien - hauptsächlich negative. Das ist sehr belastend für viele. Wenn wir eine Community-Veranstaltung haben, ist es immer ein Thema. Es wird viel über die Situation in Afghanistan gesprochen. Aber es gibt unterschiedliche Richtungen: Zum Beispiel schwenkte ein Mann die Taliban-Flagge vor der afghanischen Botschaft in London. Oder Frauen, die bisher kein Kopftuch trugen, begannen eines zu tragen. Es gibt manche gemeinnützige Vereine, die inzwischen Lobby für die Taliban zu machen.

Aus Druck und Angst? Oder ist es ideologisch?

Die Machtübernahme durch die Taliban hat die versteckte fundamentalistische Ideologie in Europa sichtbar gemacht. Die, die bisher nicht ihr wahres Gesicht zeigen konnten, sind dadurch bestärkt worden.

Wie kann man Menschen in Afghanistan derzeit am besten helfen?

Ich wünsche mir, dass österreichische Medien über diejenigen Themen berichten, die afghanische Medien nicht berichten können. Zum Beispiel über die Rechte der Frauen oder die Tötungen und Festnahmen. Wir brauchen Dokumentationen über all diese Verbrechen. Auch würde ich mir hier in Österreich mehr Unterstützung für Vereine, die sich für Frauenrechte einsetzen, wünschen. Damit könnten wir ein mehr Aktionen machen. Wichtig ist es auch, dass österreichische Politiker im EU-Parlament versuchen, Druck auf die Taliban auszuüben, Frauen- und Menschenrechte in Afghanistan zu respektieren sowie Gewalt und Einschränkungen zu verhindern.