Für ein kleines Stück mehr Meinungsfreiheit in Afghanistan

Es ist still geworden um Afghanistan. Zumindest was die Berichterstattung in den internationalen Medien anbelangt. Die Taliban sind in dem Land aber nach wie vor die Realität, mit der die Bevölkerung leben muss. Seit dem Abzug der US-amerikanischen Truppen hat sich in Afghanistan vieles geändert.

Eingesperrt oder geschlagen

Laut einer Umfrage der „National Union of Journalists of Afghanistan“, die am 3. Oktober 2021 veröffentlicht wurde, sind etwa nur mehr 30 Prozent der Medien in 28 Provinzen Afghanistans seit der Machtübernahme der Taliban aktiv. Eine Reihe von JournalistInnen wurde ins Gefängnis gesperrt, geschlagen oder misshandelt. Haroon Niromand, der Leiter des technischen Teams vom afghanischen Parlament TV, hat sich Anfang November das Leben genommen.