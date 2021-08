"Physisch bin ich zwar hier, aber gedanklich in Afghanistan“

Zweimal fast abgeschoben

Seit elf Jahren lebt Batoori in Österreich. Acht Jahre dauerte sein Asylverfahren. Zweimal wäre er fast abgeschoben worden. Batoori war aber schon zu gut in Österreich eingegliedert, arbeitete ehrenamtlich in mehreren Vereinen. Zahlreiche Menschen setzten sich dafür ein, dass er in Österreich bleiben konnte.

Mittlerweile hat Batoori einen positiven Asylbescheid, arbeitet als Essenslieferant und hat eine österreichische Familie, die ihn im Jahr 2013 aufgenommen hat. „Seit Tagen habe ich aber das Gefühl, nicht wirklich da zu sein. Physisch bin ich zwar hier, aber gedanklich in der alten Heimat Afghanistan“, erzählt er.

Eltern in Afghanistan

So wie ihm gehe es gerade vielen. Die Sorgen und Ängste seien groß, die Menschen wie gelähmt. „Ich schaue den ganzen Tag Nachrichten und Videos. Es passiert ständig etwas, aber nie etwas Gutes“, sagt er.

Batooris Eltern leben noch in Afghanistan. „Aber um die mache ich mir, ehrlich gesagt, weniger Sorgen. Die sind schon alt. Ich mache mir wirklich Sorgen um das Land, die Menschen, vor allem um Kinder, Frauen, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten. Die sind jetzt in Gefahr", sagt der gebürtige Afghane.