Das Ende des "Doktor Dschihad": USA töteten Aiman az-Zawahiri

Bereits mit 15 Jahren wollte er mit einer Gruppe Gleichgesinnter die ägyptische Regierung stürzen, am Wochenende fand er bei einem US-Drohnenangriff in Kabul sein Ende: Aiman az-Zawahiri (71) ist tot. Der Chef des Terrornetzwerkes El Kaida und Nachfolger Osama bin Ladens war bereits zu Zeiten der Ermordung des ägyptischen Präsidenten Anwar al Sadat im Jahr 1981 Mitglied der Terrororganisation „al-Dschihad“ – die damals das Attentat durchführte und später in El Kaida aufgehen sollte.

US-Präsident Joe Biden informierte in der Nacht auf Dienstag die Öffentlichkeit über die Tötung Zawahiris, zählte dessen Verbrechen und Terroranschläge auf. "Der Gerechtigkeit ist genüge getan und dieser Terrorist ist nicht mehr", sagte er und drohte: "Es spielt keine Rolle, wie lange es dauert, wo du dich versteckst, wenn du eine Bedrohung für unsere Bürger bist, werden wir dich finden und auslöschen."

Der Arzt Zawahiri schmiedete nach Einsätzen in Afghanistan 1998 eine Allianz mit Osama bin Laden und galt bald als die Nummer Zwei des Terror-Paten. Auch bei den Anschlägen vom 11. September soll er eine große Rolle gespielt haben.