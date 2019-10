Sein Anführer ist tot, der "Islamische Staat" lebt

Der erfolgreiche Angriff auf al-Baghdadi – nicht zuletzt ermöglicht durch die von Trump im Stich gelassenen Kurden in Nordsyrien – lenkt zumindest kurzfristig von den innenpolitischen Querelen ab. Die Gefahr durch den „Islamischen Staat“ senkt er allerdings nicht. Al-Baghdadi war kaum mehr als eine Symbolfigur, wie auch Osama bin Laden am Ende seines Lebens 2011 für El Kaida war, und hat bereits im August selbst einen Nachfolger ernannt.

Dass es dem IS trotz der territorialen und militärischen Verluste der vergangenen Jahre bis zuletzt gelang, al-Baghdadi zu verstecken, zeugt vom weiter bestehenden Einfluss der Miliz. Dieser könnte zunehmen, sollten die Tausenden IS-Kämpfer, die in kurdisch kontrollierten Gefangenenlagern in Nordsyrien sitzen, wie befürchtet als Folge des US-Abzugs und der türkischen Offensive in der Region entkommen.