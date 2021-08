Wann wird China die Welt regieren?

Da kommt das Regime oft nicht mehr schnell genug nach, kritische Postings zu löschen. So geschah es Ende Juli nach den verheerenden Überschwemmungen in der Stadt Zhengzhou. Offiziell ertranken dort 51 Menschen, doch es könnten mehr als 10.000 gewesen sein. Ein Tunnel war geschlossen worden – mit allen fahrenden Autos drinnen.

Videos, Fotos und Postings in den sozialen Netzwerken ließen das wahre Ausmaß der Katastrophe erahnen – ehe alles gelöscht wurde. Die Stadt wurde abgeriegelt, Militär hingeschickt, kein Politiker ließ sich dort je blicken.

„Alle gehen in Deckung“, sagt Weigelin-Schwiedrzik dazu – nur ein Anzeichen dafür, dass Pekings Elite längst nicht so souverän agiere,wie es scheine.

Fatal könnte sich für China schließlich auch seine niedrige Geburtenrate auswirken. Jeder fünfte Chinese ist bereits über 60 Jahre alt. Statistisch gesehen bekommt eine Frau nur 1,3 Kinder – auf lange Sicht gesehen würde das bedeuten, dass Chinas Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren um 260 Millionen schrumpfen könnte.

„China könnte also eher alt werden, bevor es reich wird“, sagt China-Experte Gunther Hauser. Weniger Arbeitskräfte hieße weniger Wirtschaftswachstum und wiederum weniger Chancen die USA wirtschaftlich einzuholen.

Wo sind die Verbündeten?

Wer Weltführungsmacht werden will, braucht Alliierte. China müsste ein internationales System und eine Koalition von Staaten schmieden, die auch seinen „way of life“ mittragen. Doch der Volksrepublik mangelt es an Verbündeten. Selbst die kommunistisch regierten Länder Nordkorea, Vietnam und Laos halten Abstand zur Volksrepublik.

Und auch Russland, das Peking gerne militärisch enger an sich heranziehen würde, zögert. „In Moskau herrscht Sorge, dass China gegen Taiwan aktiv wird. Aber Russland will sich nicht in einen Krieg hineinziehen lassen.“ Und so werfe Putin, sagt Sinologin Weigelin-Schwiedrzik, „auf die Avancen Chinas hin immer nur Nebelkerzen.“