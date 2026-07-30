Waldbrände in Südeuropa: Tote Einsatzkräfte und „albtraumhafte“ Zustände

Acht Boote waren nötig, um die Urlauber aus dem Dorf Agia Galini zu retten. Auf der Insel Kreta hatte sich der Waldbrand seit Mittwoch derart schnell ausgebreitet, dass der Ort an der Südküste vom Feuer eingekesselt wurde, rund 8.000 Menschen konnten nur noch über das Meer in Sicherheit gebracht werden. „Es war eine albtraumhafte Nacht“, sagte Vizegouverneurin Maria Lioni im griechischen Fernsehen. Europas Süden brennt – und das seit Mittwoch aufgrund der neuen Hitzewelle an mehreren neuen Fronten. Auf Kreta war der Großbrand am Donnerstagabend weiter außer Kontrolle. Starke, wechselnde Winde verhinderten den Einsatz von Löschflugzeugen und erschwerten die Bedingungen auf dem Boden. Zwei griechische Feuerwehrmänner verloren im dichten Rauch die Orientierung und verbrannten in ihrem Einsatzwagen. Ein dritter Kollege starb bei einem weiteren Feuer auf dem Peloponnes an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Weitere Brandherde In der Türkei brachen gleich mehrere Feuer aus, vor allem im Süden und Westen. In den Provinzen Antalya, Muğla und Balıkesir würden die Einsatzkräfte die Brände laut Forstminister İbrahim Yumaklı zwar „bald unter Kontrolle“ bringen, doch in der Nacht auf Donnerstag kam vor der Küstenstadt Fethiye ein weiteres Feuer hinzu. Selbst im für sein Regenwetter bekannten Osten Englands stand die Heide von Suffolk in Flammen. Die Behörden riefen Großalarm aus. In Frankreich und Spanien, wo seit Tagen Großbrände wüten, zeigte sich unterdessen ein zwiespältiges Bild.

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