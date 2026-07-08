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Kärnten

Großeinsatz: Blitzeinschlag löste Waldbrand aus

Eine rund 40 Quadratmeter große Fläche hatte sich entzündet. 40 Feuerwehr-Mitglieder waren im Einsatz.
08.07.2026, 07:19

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Vermutlich Blitzeinschlag hat am Dienstagnachmittag im Bezirk Villach einen Waldbrand ausgelöst. Polizistinnen und Polizisten der Inspektion Arnoldstein hatten laut Exekutive gegen 14 Uhr erfahren, dass auf einem Waldstück im Alplgraben bzw. auf dem Breiten Kopf in der Gemeinde Nötsch ein Feuer ausgebrochen war. Wegen des Geländes wurde die Zufahrt abgebrochen, gegen 15 Uhr stieg der Polizeihubschrauber Libelle zum Erkundungsflug auf.

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Die Helikopterbesatzung fand das Waldstück - eine rund 40 Quadratmeter große Fläche, die sich entzündet hatte. Die Freiwilligen Feuerwehren Nötsch, Arnoldstein, Kreuth, St. Georgen, Feistritz/Gail starteten den Löscheinsatz mit 40 Mitgliedern. Der Polizeihubschrauber unterstützte sie dabei, er konnte mehrere 1.000 Liter Wasser abwerfen.

Villach
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