Großeinsatz: Blitzeinschlag löste Waldbrand aus

Vermutlich Blitzeinschlag hat am Dienstagnachmittag im Bezirk Villach einen Waldbrand ausgelöst. Polizistinnen und Polizisten der Inspektion Arnoldstein hatten laut Exekutive gegen 14 Uhr erfahren, dass auf einem Waldstück im Alplgraben bzw. auf dem Breiten Kopf in der Gemeinde Nötsch ein Feuer ausgebrochen war. Wegen des Geländes wurde die Zufahrt abgebrochen, gegen 15 Uhr stieg der Polizeihubschrauber Libelle zum Erkundungsflug auf.