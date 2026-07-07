Ein Leichtverletzter bei Brand in Gasthausküche im Südburgenland

Am Montagabend ist in der Küche eines Gasthauses in Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) ein Brand ausgebrochen. Gäste wurden evakuiert, der Gastwirt zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingsdorf wurden die Einsatzkräfte kurz vor 18.00 Uhr per Sirenenalarm zu einem Küchenbrand in der Unteren Hauptstraße alarmiert. Insgesamt rückten 20 Feuerwehrmitglieder mit 3 Fahrzeugen aus; insgesamt standen laut Feuerwehr 35 Mitglieder mit 6 Fahrzeugen im Einsatz.

Brandherd: Fritteusen

Beim Eintreffen seien die anwesenden Gäste bereits aus dem Gastraum evakuiert gewesen. Ein Atemschutztrupp begann mit Erkundung und Brandbekämpfung im Gebäude. Als Brandherd wurden zwei Fritteusen festgestellt, teilte die Feuerwehr Riedlingsdorf in einer Aussendung mit. Zur Eindämmung der Sauerstoffzufuhr seien unter anderem eine Löschdecke sowie Metallabdeckungen eingesetzt worden.