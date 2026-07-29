Bei einem Waldbrand auf der griechischen Insel Kreta sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Der Brand wütet seit den Mittagsstunden in der Region der Ortschaft Nea Krya Vrysi. Die Region liegt im gebirgigen Hinterland im südlichen Teil der Insel. Die beiden Einsatzkräfte seien in ihrem Fahrzeug von den Flammen eingeschlossen worden, berichtete der Sender ERTNews am Mittwoch.

Der Bürgermeister einer nahe gelegenen Ortschaft bestätigte dem Sender, die beiden Feuerwehrleute hätten im dichten Rauch die Orientierung verloren und seien in ihrem Fahrzeug von den Flammen umzingelt worden. Die Feuerfront soll mittlerweile rund 15 Kilometer lang sein. Wegen der raschen Ausbreitung der Flammen und starker Winde wurden bereits fünf Ortschaften evakuiert. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz. Vier Löschhubschrauber und vier Löschflugzeuge mussten jedoch wieder abdrehen, weil der Wind in der Region zu stark ist. Videos von Anwohnern in sozialen Medien zeigen, wie Sturmböen die Flammen und den Rauch vorantreiben.