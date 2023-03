Wahlrechtsreform: Warum CSU und Linke aus dem Bundestag fallen könnten

Bisher galt, gewinnt eine Partei mehr Direktmandate in den Wahlkreisen als über die Zweitstimmen, dürfen diese zusätzlich ins Parlament einziehen. Um die Mehrheitsverhältnisse nicht zu verzerren, bekommen die anderen Parteien einen Ausgleich.

Diese Regelung soll nun wegfallen. Damit bekäme nicht mehr jeder Wahlkreissieger automatisch einen Sitz im Bundestag. Treffen würde das vor allem die CSU, deren Abgeordnete vorrangig über Direktmandate in den Bundestag einziehen. 2021 holte die Partei in 45 von 46 Wahlkreisen die Direktmandate. Beim Zweitstimmenergebnis kam die CSU, die nur in Bayern zur Wahl steht, hingegen nur auf 5,2 Prozent.