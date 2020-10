Wahlmanipulation? Kirgistan droht dritte Revolte in 15 Jahren

Zwei Präsidenten wurden in den vergangenen 15 Jahren in Kirgistan bereits durch Revolten gestürzt, nun könnte es in dem strategisch wichtigen, zentralasiatischen Land neuerlich zu einem Umbruch kommen.

Nach teils gewalttätigen Protesten in mehreren Städten erklärten Oppositionsgruppen am Dienstag, wichtige Regierungsgebäude in der Hauptstadt Bischkek unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Ex-Präsident Almasbek Atambajew sei aus der Haft befreit worden, zu der er erst im Juni wegen Korruption verurteilt worden war.