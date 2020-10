Kirgisistan: Demonstranten befreien offenbar den Ex-Präsidenten

Im Juli kam ein Menschenrechtsaktivist in einem Gefängnis ums Leben, weil er offenbar trotz schwerer Krankheit keine medizinische Versorgung bekommen hatte, wurde die Lage kritisch.

Schwere Unruhen

Der neue Präsident Sooronbaj Dscheenbekow warf der Opposition den Versuch einer illegalen Machtergreifung vor. In der Nacht hätten mehrere politische Kräfte versucht, die Macht an sich zu reißen, sagte er in einer am Dienstag veröffentlichten Ansprache an die Bevölkerung. Politische Kräfte hätten die Ergebnisse der Wahl zum Anlass genommen, um Unruhe im Land zu stiften. Sie seien auf Sicherheitskräfte losgegangen. „Sie haben Ärzte geschlagen und Gebäude beschädigt.“ Dscheenbekow sagte, dass er auf einen Schießbefehl verzichtet habe, um ein Blutvergießen zu verhindern.