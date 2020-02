Die Suche nach dem Schneeleopard in den Bergen Kirgisistans

Hoch über dem Suek-Tal beobachtet Kadyrkulov mit dem Fernglas eine Gruppe Steinböcke an der gegenüberliegenden Steilwand. Der Kirgisische Alatau scheint für die Tiere ein einziger Abenteuerspielplatz. Majestätisch erhebt sich eine Kette an Dreitausendern in blendendem Weiß in den tiefblauen Himmel. Ob in diesem Augenblick auch der Geist der Berge aus einem unsichtbaren Versteck heraus die übermütigen Sprünge der Steinböcke verfolgt? Über dem Tal kreist ein Steinadler. Der Ranger verfolgt die Fährte eines Fuchses und überquert einen rauschenden Gebirgsbach. Vom Schneeleoparden fehlt jedoch jede Spur. Die Reiter bauen am Fuß des Felsmassivs die ersten Kamerafallen auf. „Wir werden wohl erst in ein paar Wochen wissen, ob hier gerade ein Schneeleopard auf Beutezug ist“, sagt Kadyrkulov, „wenn die Technik mitspielt.“ An diesem Morgen jedenfalls scheinen die Chancen auf eine Sichtung zu schwinden.

Am Nachmittag brechen die Ranger erneut auf. Diesmal haben sie ein Seitental im Visier, durch das ein einsamer Bergpfad führt. „Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass auch Wilderer den Weg nehmen“, sagt Naturschützer Sultanov. Für sie hat er drei weitere Kamerafallen vorgesehen. Die NABU-Mitarbeiter verstecken sie in Felsspalten und einem Geröllfeld. Für Mensch und Tier sind sie so fast unsichtbar.

Eine aufgeschreckte Schar Chukarhühner sucht gackernd das Weite, als die Männer die letzte Kamerafalle installieren. In einiger Entfernung grast eine Herde Yaks. Die zotteligen Hochlandrinder weideten früher überall in den Hochtälern der Tian-Shan-Berge zwischen China und Usbekistan. Inzwischen sind sie selten geworden. „In der Sowjetzeit gab es etwa 80.000 halbwilde Yaks in Kirgisistan“, sagt Tolkunbek Asykulov, „mittlerweile sind es vielleicht gerade noch die Hälfte“. Die heimischen Bergrinder wurden fast überall von einer stetig wachsenden Zahl an Schafen, Ziegen und Kühen verdrängt. „Für das Ökosystem ist die Überweidung äußerst problematisch“, sagt Asykulov, „durch den Klimawandel dringen sie immer weiter in entlegene Bergregionen vor. Für Schneeleoparden und andere Arten wird es so immer enger.“ Die schwindende Anzahl seiner Beutetiere zwingt ihn dazu, Jagd auf Schafe und Ziegen zu machen. Die Hirten sehen ihn so immer mehr als Gefahr für ihre Herden. Der NABU will daher in Zukunft die nachhaltige Yak-Wirtschaft fördern, die früher schon den Menschen den Lebensunterhalt sicherte und zum Erhalt des Ökosystems beiträgt.

Inzwischen ist die Sonne hinter den Gipfeln des Alataus verschwunden. Ein Schneegeier gleitet über das Tal. Der mächtige Greifvogel war früher überall im Himalaja und den Gebirgen Zentralasiens verbreitet. Heute wird er immer seltener beobachtet. Hat dieser hier die Reste eines Leopardenmahls im Visier? Kadyrkulov hat mit dem Fernglas eine weitere Gruppe Steinböcke entdeckt. Doch mit dem Einbruch der Dämmerung schwindet die Hoffnung, ihrem größten Feind auf die Schliche zu kommen.

Ins Suek-Tal kehrt eine schneeflockenumsäuselte Stille ein. Kadyrkulov packt sein Fernglas ein. Der Schneeleopard bleibt für heute im Verborgenen. Aber wer weiß, vielleicht zeigt sich ja in zwei, drei Monaten, dass eine Kamerafalle des NABU einen erwischt hat. Der Ranger ist sich jedenfalls sicher, dass der Geist der Himmelsberge noch immer hier oben umherstreift.