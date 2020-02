Wahlen in der Slowakei: Überlebenskampf einer korrupten Elite

Die Stimmung in der Bevölkerung wäre eigentlich in Ordnung. Den Slowaken geht es verhältnismäßig gut, die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist unter fünf Prozent.

Wäre da nicht die korrupte Politik und die korrupte Wirtschaft, in der Hand einiger weniger Geschäftsmänner. Das alles wurde in den vergangenen beiden Jahren deutlich, als in den Ermittlungen nach dem Mord an Jan Kuciak im Jahr 2018 tonnenweise Beweise über Verstrickungen von Wirtschaft und Politik zutage gefördert wurden.