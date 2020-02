Der Mord, der alles änderte: Slowaken wieder auf den Straßen

Es war der 21. Februar 2018. Bei Ján Kuciak und Martina Kušnírová zu Hause klingelte es an der Tür. Kuciak machte auf – und wurde sofort erschossen. Kušnírová flüchtete in die Küche. Als Zeugin musste auch sie sterben.

Der Mörder des jungen Investigativ-Journalisten und dessen Verlobter war Miroslav M. – er hat die Tat im Jänner nach zwei Jahren Ermittlungen gestanden. Doch was in der Zwischenzeit in der Slowakei (unter anderem wegen dieser Tat) zutage gefördert wurde, schockte nicht nur die Slowaken, sondern ganz Europa.