Markíza-TV-Chef Settele: Kampf um Quoten und gegen Machenschaften

Es geht um 69 Millionen Euro und gefälschte Wechsel. In der Slowakei läuft bis Ende Juli ein spektakulärer Betrugsprozess. Angeklagt sind der umstrittene Multimillionär Marián Kočner, der laut Behörden bei der Ermordung des Journalisten Ján Kuciak eine Rolle spielte, sowie der frühere Eigner der Privat-TV-Gruppe Markíza und Ex-Minister, Pavol Rusko, vormals der „slowakische Berlusconi“. Der Vorwurf: Kočner habe bei Markíza von Rusko unterzeichnete Wechsel geltend gemacht, die zurückdatiert waren. Beide bestreiten Unrechtmäßigkeiten.

Der österreichische Markíza-Chef Matthias Settele meinte vor Prozess-Start: „Ich hoffe auf ein faires Verfahren. Denn das, was uns da passiert ist, könnte in der Folge jedem anderen Unternehmen in der Slowakei passieren.“ Was den 52-Jährigen optimistisch stimmt, ist die Arbeit der Ermittler: „In der Vergangenheit gab es viele aufklärungswürdige Fälle, aber nur wenige Anklagen. Das scheint sich jetzt geändert zu haben.“