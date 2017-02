Aus Bewunderung für Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat ein türkischer Bauer einem Medienbericht zufolge sein Baby "Evet" (Ja) genannt - und seine neugeborene Tochter damit zur Wahlwerbung für ein Präsidialsystem gemacht.

"Als wir den Namen des Babys wählten, haben wir an die Abstimmung am 16. April gedacht", sagte Vater Mustafa Celik aus dem südosttürkischen Bezirk Ergani nach einem Bericht der Nachrichtenagentur DHA vom Mittwoch.

