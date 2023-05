Türkei-Wahl: Großteil der Stimmen ausgezählt, Erdoğan vorne

Die Auszählung zur Stichwahl der Präsidentschaftswahl hat begonnen, und es zeichnet sich ein knapperes Rennen ab als erwartet: Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu vermeldet nach einer Öffnung von rund 95 Prozent der Urnen 52,3 Prozent für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und 47,7 Prozent für Kemal Kılıçdaroğlu.

Die Wahlbeteiligung liegt laut Anadolu bei 84,4 Prozent. Im ersten Durchgang lag sie bei 88 Prozent.

Das Auszählsystem in der Türkei ist ein anderes als in Österreich oder in Deutschland. Traditionell werden zuerst AKP- und Erdoğan-Hochburgen ausgezählt, aus taktischen Gründen, um die Stimmung im Land zu beeinflussen.

Die private, Oppositionsnahe Anka-Agentur vermeldet derzeit bei 93 Prozent geöffneter Urnen 50,8 Prozent für Erdoğan und 49,2 Prozent Kılıçdaroğlu.

Die Auszählung der Stimmen wird wahrscheinlich weniger Zeit in Anspruch nehmen als in der ersten Runde, in der auch die Stimmen für die Parlamentswahl ausgezählt wurden. Bis Mitternacht sollte klar sein, wer in den nächsten fünf Jahren Präsident der Türkei sein wird.

