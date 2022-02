Wahl in Spaniens leeren Dörfern: Sogar die Wahlurne fehlt

Doch Castilla y Leon machte den Parteistrategen einen Strich durch die Rechnung. Es gehe um ihre örtlichen Probleme, nicht um den Streit in Madrid, meinen in Umfragen fast zwei Drittel der Bewohner hier – und das mit Abstand wichtigste Thema ist die Entvölkerung des ländlichen Raumes.

Die prägt diese Region wie kaum eine andere im Land. Mehr als die Hälfte aller Dörfer in Spanien, die unter die 100-Einwohner-Grenze gerutscht sind, befindet sich hier, weil die Großstädte, allen voran Madrid, die Menschen massenhaft abwandern lassen. In Tausenden Ortschaften gibt es keinen Bürgermeister, keine lokale Verwaltung mehr. Und wo die fehlen, fehlt es auch an Ärzten, Schulen, Kindergärten, Busse und Lokalzügen. Selbst wählen kann man in diesen Orten am Sonntag nicht mehr. Die Urnen werden im nächstgrößeren Ort aufgestellt.

Es sind in Summe viele und auch wichtige Stimmen, um die es in diesem leeren Spanien geht. Ländliche Gegenden haben nämlich auch bei nationalen Wahlen mehr Gewicht bei der Mandatsverteilung. Das hat die Politik in Madrid zuletzt gehörig in Bewegung gebracht. Die Spitzen aller Parteien sind unaufhörlich durch die Region getourt, haben großzügig Versprechen ausgeteilt und einander vorgeworfen, das ländliche Spanien im Stich zu lassen.

Die Konservativen verteidigen in Castilla y Leon eines ihrer Kernländer – und laut Umfragen sind sie drauf und dran, es zu verlieren. Um doch die Mehrheit zu erhalten, steht erneut ein Pakt mit der Vox-Partei im Raum. Für die Sozialisten bietet das eine perfekte Angriffsfläche: Die konservative Volkspartei würde alles für die Macht tun und nichts für die ländlichen Regionen.