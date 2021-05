Spanien: Senkrechtstarterin eröffnet Frontalangriff auf Sozialisten

Doch es ist nicht nur die Erschütterung in seiner Regierung, die Sánchez nachhaltig in Schwierigkeiten bringt. Es ist der politische Stil seiner neuen Gegnerin Ayuso. Die ehemalige Journalistin hat Madrid in der Corona-Pandemie zum Gegenpol zur ebenso unentschlossenen wie für viele oft unnötig harten Politik der Regierung gemacht.

Öffentliches Leben

Nachdem über Monate den Spaniern sogar das Spazierengehen weitgehend verboten war, machte sich Ayuso zur Vorkämpferin für die Rückkehr persönlicher Freiheiten – und Madrid wurde ihr Vorführmodell für diese Freiheiten. Seit Wochen sind in der Hauptstadt Bars und Restaurants wieder geöffnet, lebt auch die Kulturszene wieder. Die Stadt, in der das öffentliche Leben zwischen Café und Tapas-Bar einen Stellenwert hat wie kaum anderswo in Europa, erwachte zum Leben. Und während man anderswo in Spanien neidvoll auf die Hauptstadt blickte, zog die auch noch Touristen aus dem Ausland an, die endlich wieder ausgehen wollten.

"Freiheit" als Parole

Die „Freiheit“ machte Ayuso zu ihrer Parole. Rund um diese Freiheit bastelte sie die Idee einer neuen konservativen Politik. Die hatte zwar wenig Konkretes, aber dafür ein ansprechendes Lebensgefühl anzubieten. Dazu gehört auch eine ordentliche Portion spanisches Selbstbewusstsein: Ihr letzter Auftritt im Wahlkampf fand bei einem Stierkampf statt, dem ersten in Madrid seit Ausbruch der Pandemie. Ein klares Signal an die von den Anfeindungen der Separatisten in Katalonien ermüdeten konservativen Spanier.