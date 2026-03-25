Wahl in Dänemark: Eine knappe Siegerin und ein König(innen)macher

Es war eine riskante Wette, die die sozialdemokratische Regierungschefin Mette Frederiksen mit ihren vorgezogenen Parlamentswahlen eingegangen ist – Anlass waren die starken Umfragewerte, die Frederiksen ihrem Paroli gegen Donald Trumps Drohgebärden gegenüber Grönland zu verdanken hatte. Ihr Image als erfahrene Staatslenkerin – Frederiksen ist mit ihrer linken Sozial- und restriktiven Migrationspolitik seit 2019 Regierungschefin und damit aktuell eine der längstdienenden in Europa – sollte ihr in Zeiten naher Kriege und globaler Unsicherheiten zum Sieg verhelfen. Die Wette ging für die Sozialdemokratin glimpflich aus: Sie gewann mit ihrem Parteienbündnis eher links der Mitte nur knapp und mit einem historisch schlechten Ergebnis: Die Sozialdemokraten, die historisch stärkste Partei in Dänemark, holten lediglich 21,8 Prozent der Stimmen (2022: 27,5 Prozent).

Parlamentssitze Das Links-Bündnis holte 84 der 179 Sitze im Folketinget, dem Parlament, für eine absolute Mehrheit wären 90 notwendig gewesen. Das rechte Bündnis von Troels Lund Poulsen kam auf 77 Sitze, die Mitte-Partei Moderaterne des derzeitigen Außenministers Lars Løkke Rasmussen erzielte 14 Sitze, wird zur Königsmacherin. Insgesamt sitzen 12 Parteien im Parlament. Jeweils zwei Sitze werden von Vertretern der Färöer-Inseln und Grönland besetzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Regierungschefin Mette Frederiksen.

Inflation statt Grönland Sieger der Wahl sind unter anderem die sozialistische Volkspartei, sie wurde mit 11,6 Prozent zweitstärkste Partei im Parlament. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums gewann die rechtspopulistische Dänische Volkspartei, sie konnte ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl 2022 mehr als verdreifachen (9,1 Prozent der Stimmen). Und dann ist da noch der aktuelle Außenminister Lars Løkke Rasmussen, dessen Mitte-Partei zwar zwei Sitze einbüßte, jedoch angesichts der fehlenden Mehrheiten die Wohlfühl-Rolle der Königsmacherin zukommt. "Kommt und spielt mit uns!", rief er in der Wahlnacht übermütig gen links und rechts. In Umfragen gaben die Wähler des sechs Millionen Einwohner Landes an, dass vor allem innenpolitische Themen sie zur Urne getrieben hätten: die Lebenshaltungskosten, der teure Wohnraum, die sinkende Trinkwasserqualität, Regulierungen in der Landwirtschaft. Frederiksen hatte mitunter mit dem Versprechen einer höheren Vermögenssteuer und Solidaritätsbotschaften Wahlkampf gemacht, die sowohl auf Grönland als auch den dänischen Sozialstaat bezogen werden konnten. Außenpolitik war für die Wähler weniger ausschlaggebend. Dass die Regierung 2024 einen Feiertag abschaffte, um durch die Mehrarbeit rund 400 Millionen Euro jährlich zu erwirtschaften, die ins Militär fließen sollten, haben ihr viele Dänen nicht verziehen.

Buhlen um Rasmussen Trotzdem stellte Frederiksen am Wahlabend Anspruch auf das Amt der Regierungschefin, sie sei "bereit, erneut die Verantwortung zu übernehmen", sagte sie vor jubelnden Anhängern, sprach jedoch von "gemischten Gefühlen" und dass "wenig darauf hindeutet, dass die Regierungsbildung einfach werden wird". Historisch gesehen kommt das Amt des Regierungschefs auch meist dem Spitzenkandidaten der stimmenstärksten Partei zu. Doch der Weg dorthin ist mühsam: Am Mittwoch reichte Frederiksen offiziell den Rücktritt der Regierung bei König Frederik X. ein. Nach der Wahl empfängt der König üblicherweise die Parteivorsitzenden aller Parlamentsparteien zur sogenannten "Königsrunde", sie lassen ihn wissen, wen sie als künftigen Regierungschef oder bei Sondierungen unterstützen würden. Dann entscheidet der Monarch darüber, wer als Erstes versuchen darf, eine Koalition zu bilden. Im Gegensatz für Frederiksen ist das Prozedere für Frederik X. ein Novum: Es ist nach dessen Thronübernahme 2024 seine erste "Königsrunde".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/Ritzau Scanpix/RASMUS FLINDT PEDERSEN Außenminister Lars Løkke Rasmussen.