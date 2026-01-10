Die Geschichte Grönlands und Amerikas langer Blick nach Norden

Man stelle sich eine Weltkarte vor, auf der der Blick zweier US-Präsidenten an derselben eisigen Stelle haften bleibt. Die Amtszeit des einen, Andrew Jackson, fällt in die frühen 1830er-Jahre – in jene Epoche, in der amerikanische Politiker begannen, über weit entfernte Territorien zu sinnieren. Manche Historiker verorten den Moment, in dem die jungen USA erstmals auf die Arktisinsel schielen, im Jahr 1832. Strategischer Landkauf hatte in den Vereinigten Staaten da bereits Tradition: 1803 erwarb man Louisiana von Frankreich, 1819 Florida von Spanien. Fast 200 Jahre später steht ein anderer Präsident am selben gedanklichen Polarpunkt: Donald Trump, Immobilienunternehmer im Weißen Haus, erklärte wiederholt, dass „wir Grönland haben müssen“. Bereits 2019 äußerte er Interesse, die größte Insel der Welt zu kaufen – was Dänemark eisig zurückwies. Vor gut einem Jahr intensivierte Trump seine Bemühungen ebenso wie seine Drohgebärden (der KURIER berichtete und entwarf damals die Grafik unten). Schatz des 21. Jahrhunderts Bekanntlich macht Grönlands Reichtum an seltene Erden, Lithium, Grafit, Uran und Kupfer die Insel zu einem Schatz des 21. Jahrhunderts. Weniger bekannt ist, dass sich alte Legenden um unermesslich reiche Nordmänner ranken, die Grönland einst besiedelt haben sollen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Grafik,APA-Images,Wikimedia Commons

Der „erste“ Grönländer war Erik der Rote, der um das Jahr 982 wegen eines Totschlags aus Island verbannt wurde. Auf Drachenschiffen verschlug es ihn und seine Weggefährten auf die Arktisinsel. Rund 400 Jahre trotzten die „Grænlendingar“ der harschen Umwelt. Bis Mitte des 15. Jahrhunderts, dann hörte man nichts mehr von ihnen. Die Legende aber blieb: In der alten Heimat erzählte man sich von Nordmännern, die tief in den Fjorden Grönlands lebten – in unermesslichem Reichtum.