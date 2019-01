Wagenknechts linke Bewegung „Aufstehen“ tut sich noch schwer

Als sie die Initiative im September gemeinsam mit teils enttäuschten Vertretern aus SPD, Grünen und Künstlern präsentierte, war das mediale Interesse groß. Manche orteten gar eine neue Partei. Doch das will „Aufstehen“ partout nicht sein, betont Wagenknecht. Ihr Ziel: linke Mehrheiten für eine sozialere Politik organisieren, denn dafür gäbe es eine gesellschaftliche Mehrheit – also Menschen, die einen höheren Mindestlohn, bessere Renten und die Einführung einer Vermögenssteuer wünschen.

167.000 Menschen hätten sich online eingeschrieben, was Wagenknecht als Erfolg wertet. Kommentare wie „Newsletter-Bewegung“ findet sie „despektierlich“. Viele der „Aufsteher“ sind parteilos oder aus Milieus, die wenig verdienen und oft nicht mehr wählen gehen.

Darunter auch jene, die sich „abgehängt und zurückgelassen fühlen“. Kurz: Sie will potenzielle AfD-Wähler zurückholen. Auch ihre Partei habe diese Menschen vernachlässigt, gar belehrt, „wenn sie in ihrem Leben nicht drei Proseminare in politisch korrektem Sprechen besucht haben“, sagt Wagenknecht in ihrer nüchtern-trockenen Art.

Das schwierige Verhältnis zur Parteiführung der Linken ist seit Ausrufung von „Aufstehen“ weiter angespannt. Zuletzt ging der Vorstand per Beschluss auf Distanz zur Bewegung.

Doch das ist nicht ihr einziges Problem. So groß das mediale Echo zu Beginn war, so ruhig ist es um die Bewegung geworden. Zuletzt wurde nur interner Streit publik – als etwa die Webseite nicht mehr abrufbar war. Hintergrund: Die Betreuer des Online-Auftritts waren wie alle Mitstreiter ehrenamtlich aktiv, hätten dann aber ein Honorar verlangt. Auch vor inhaltlichen Querelen ist die Bewegung nicht gefeit. Als im Oktober ein Bündnis gegen Rassismus, Ausgrenzung und Rechtsruck zur Demo aufrief, zogen einige „Aufsteher“ mit.

Sahra Wagenknecht kam nicht, ließ via Facebook wissen: Sie sehe im Aufruf eine Tendenz, wo eine bestimmte Position, nämlich „offene Grenzen für alle“, wieder als „die bestimmende Position dargestellt wird“. Mit diesen Aussagen eckt Wagenknecht in der Linken regelmäßig an. Kritiker werfen ihr daher vor, gezielt um AfD-Wähler zu werben.