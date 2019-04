Waffenkauf in Russland: Streit zwischen Türkei und USA eskaliert

Rund um das NATO-Außenministertreffen in Washington zum 70. Jahrestag der Gründung des Bündnisses erhöhten die USA den Druck auf die Türkei, die an dem geplanten Kauf eines russischen Raketenabwehrsystems festhält. Die türkische Regierung griff ihrerseits die USA an.

US-Vizepräsident Mike Pence sagte in Washington: „Die Türkei muss wählen: Will sie ein Partner des erfolgreichsten Militärbündnisses der Weltgeschichte bleiben, oder will sie die Sicherheit dieser Partnerschaft riskieren?“