70 Jahre alte NATO feiert lieber ohne Trump

Normalerweise würde der 70. Geburtstag der NATO Dutzende Staats- und Regierungschefs zusammenbringen. In ausschweifenden Lobesreden würde das „erfolgreichste Militärbündnis aller Zeiten“ gepriesen und ein pompöses Fest gefeiert werden. Doch nichts ist mehr normal, seit US-Präsident Donald Trump in der NATO den Ton angibt.

Und der ist so rauh, dass man in höchsten NATO-Kreisen schon vor Monaten beschloss: Der 70. Geburtstag der westlichen Militärallianz wird eher auf kleiner Flamme gefeiert – nur mit den Außenministern der NATO-Staaten. Und das auch nicht im Hauptquartier in Brüssel, sondern in Washington, wo sie am 4. April 1949 gegründet wurde.