NATO in der Krise: Kann sie US-Präsident Trump überleben?

Das Risiko, dass Donald Trump wieder einmal alle Gäste brüskiert, will man in der NATO nicht mehr eingehen. Und so wird der 70. Jahrestag der Militärallianz heuer eher unauffällig am 4. April nur von den NATO-Verteidigungsministern und nicht mit einem großen Gipfeltreffen begangen.

Doch der US-Präsident bleibt für die NATO ein gewaltiges Problem. Er kündigt Abrüstungsabkommen. Er attackiert kontinuierlich die europäischen Verbündeten wegen ihrer zu niedrigen Verteidigungsausgaben. Er bezeichnete die Allianz gar einmal als „obsolet“. Und Trump stieß sämtliche NATO-Partner vor den Kopf, als er überraschend ankündigte, Amerikas Soldaten aus Afghanistan und Syrien abzuziehen.

Steckt die NATO an ihrem 70. Jahrestag also in der Krise? Und wie geht die in die Jahre gekommene westliche Militärallianz angesichts dieser inneren Zerwürfnisse mit den Herausforderungen durch Russland oder China um?

„Indem die NATO gute Antworten findet“, meint NATO-Kenner Jamie Shea völlig unaufgeregt. Fast 40 Jahre lang hat der britische Historiker und Strategie-Experte für die Allianz gearbeitet. Er war während des Kosovo-Krieges als Sprecher der NATO quasi ihr „Gesicht“. Der mit viel Witz und trockenem britischen Humor argumentierende Shea gilt als einer der besten Kenner der NATO überhaupt.

KURIER: Ausgerechnet Donald Trump, der Präsident des mächtigsten NATO-Landes, stellt die Militärallianz in Frage. Ist die NATO in der Krise?

Jamie Shea: Ich habe Präsident Trump ein paar Mal bei NATO-Gipfeln miterlebt. Ich sehe ihn als einen Menschen, der alles und alle Verträge in Frage stellt, nicht nur bei der NATO. Er mag keine heiligen Kühe, keine konventionellen Erfahrungen. Er fragt seine Berater: Was holen wir da wirklich für uns raus? Das ist für die NATO eine Herausforderung, darauf müssen wir gute Antworten finden. Aber Krise ist für die NATO eine Art Normalzustand.