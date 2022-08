Vučić und Kurti in Brüssel: EU fordert "Normalisierung"

Zuletzt war der seit Jahren immer wieder hochkochende Konflikt eskaliert, weil Pristina als Antwort auf eine entsprechende serbische Maßnahme von Serben bei der Einreise eine befristete Aufenthaltsgenehmigung fordern will - und von Serben im Kosovo, dass sie ihre serbischen Autokennzeichen durch kosovarische ersetzen. Angesichts der Eskalation des Konflikts - Serben im Nordkosovo errichteten daraufhin Barrikaden - verschob Pristina die Neuregelung bis zum 1. September.

NATO sei bereit, einzugreifen

Nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch hatte der serbische Präsident erklärt, er erwarte "schwierige Gespräche" mit der kosovarischen Seite. "Auch wenn ich weiterhin auf eine Form der Lösung hoffe, bleibe ich skeptisch", erklärte Vucic am Donnerstag auf Twitter. Kurti hatte "illegale serbische Strukturen" kritisiert, "die sich in kriminelle Banden verwandelt" hätten und Barrikaden in Nordkosovo errichten würden.