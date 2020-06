Vorbild Österreich? Bürgerliche in Irland regieren mit Grünen

Voraussetzung ist allerdings, dass die Mitglieder der drei Parteien dem Deal noch zustimmen.

„Es ist eine Regierung, die echte demokratische Legitimation hat, weil die drei Parteien zusammen mehr als 50 Prozent der Stimmen in der jüngsten Parlamentswahl gewonnen haben“, sagte Varadkar in einer Videobotschaft per Twitter.