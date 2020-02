Irland-Wahlen: Sinn Féin greift nach der Grünen Insel

Marodes Sozialsystem

Der wirtschaftliche Aufschwung hat allerdings dazu geführt, dass die Mieten in der Hauptstadt Dublin mittlerweile höher sind als in Tokio oder Singapur und das Wohnen für immer mehr Iren so unerschwinglich geworden ist, dass Tausende in Notunterkünften leben oder überhaupt obdachlos geworden sind. Auch das Gesundheitssystem ist am Boden – die Wartezeiten in Krankenhäusern gehören zu den längsten in Europa, es herrscht ein Mangel an Betten und Personal. Als die Opposition einen Misstrauensantrag gegen Gesundheitsminister Simon Harris vorbereitete, kam Varadkar der sicheren Niederlage zuvor und rief Neuwahlen aus.

All das spielt der Sinn Féin in die Hände, die im Wahlkampf vor allem auf Sozialthemen setzte: "Gebt Familien und Arbeitern eine Pause", heißt ihr Wahlprogramm, in dem McDonald die beiden langjährigen Regierungsparteien für "ihre Politik für die Reichen" kritisiert. Das scheint die Iren mehr zu interessieren als der Brexit, der als Wahlkampfthema eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Ausgerechnet hier hatte Varadkar gehofft, sich profilieren zu können. Er fuhr in der Verhandlungen zwischen Brüssel und London über den britischen EU-Austritt einen harten Kurs, trat oft als Vermittler in Erscheinung.