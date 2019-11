Irland und der Brexit: Schatten der Vergangenheit

Ein riesiges Polizeiaufgebot, Ärger und Ängste bei den Anrainern, Hassparolen, Steine ... und oft noch Schlimmeres. Jahr für Jahr, am 12. Juli, versetzt eine Kundgebung Belfast in Aufruhr. Doch während solche Demonstrationen anderswo Klimawandel oder Sozialabbau zum Thema haben, geht es an diesem Tag um eine Schlacht – und die ist immerhin mehr als 300 Jahre her. Die protestantischen Oranier-Orden erinnern an den Sieg ihres protestantischen Königs Wilhelm über dessen katholischen Widersacher James.

Durch die katholischen Stadtviertel von Belfast dürfen die leuchtend orange kostümierten Ordensbrüder heute nicht mehr ziehen. Zu blutig waren über Jahrzehnte die Straßenschlachten, die sie mit ihrer Provokation auslösten.

Doch auch heute noch sorgt die seltsame Brauchtumspflege Jahr für Jahr für Unmut und politische Querelen. Denn in Nordirland entkommt man den jahrhundertealten Konflikten nicht, die Irlands Geschichte prägen.