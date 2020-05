Verstoß gegen Corona-Maßnahmen? Weiterer Top-Politiker in der Kritik

Zwar scheint Varadkar von der konservativen Partei Fine Gael auf den in sozialen Medien kursierenden Bildern des Picknicks gegen keine der Beschränkungen verstoßen zu haben. Auch der oberste medizinische Berater der irischen Regierung, Tony Holohan, sprach Varadkar in einer Pressekonferenz am Montag von jeder Schuld frei.

Er habe keine Aufnahmen gesehen, die eine Verletzung der Auflagen belegen würden, sagte Holohan.