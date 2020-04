Irlands Premier arbeitet in Zeiten von Corona wieder als Arzt

Der irische Regierungschef Leo Varadkar hatte seinen Arztberuf einst aufgegeben, um sich der Politik zu widmen. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird er nun zumindest zeitweise wieder für Patienten da sein: Varadkar engagiert sich als freiwilliger Helfer bei den Gesundheitsdiensten.

Er werde an einem Tag pro Woche als Freiwilliger im Einsatz sein, teilte ein Regierungssprecher am Sonntag in Dublin mit. Informationen der Zeitung "Irish Times" zufolge wird der 41-Jährige in der Telefonberatung von Patienten aushelfen.