Vor NATO-Gipfel: Erdoğan stimmt Beitritt Schwedens nun doch zu

Erdoğan hatte wenige Stunden zuvor eine überraschende zusätzliche Forderung gemacht. Vor dem Abflug zum NATO-Gipfel sagte Erdoğan am Montag in Istanbul an die EU-Länder gerichtet: "Ebnet zunächst den Weg der Türkei in die Europäische Union, danach ebnen wir den Weg für Schweden, so wie wir ihn für Finnland geebnet haben."

EU-Ratspräsident Michel sagte Erdoğan zu, "Beziehungen wieder in Schwung" bringen zu wollen

In Vilnius kam der türkische Präsident dann nicht nur mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg und dem schwedischen Premier Kristersson zusammen, sondern auch mit EU-Ratspräsident Charles Michel. Dieser teilte daraufhin mit, die Beziehungen mit der Türkei beleben zu wollen. Er habe mit Erdoğan "Möglichkeiten erörtert, die Zusammenarbeit der EU und der Türkei in den Vordergrund zu rücken und unsere Beziehungen wieder in Schwung zu bringen", schrieb Michel.

