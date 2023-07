Ein NATO-Gipfel mit einem Berg von Hindernissen

Ukraine bleibt draußen

Und große Uneinigkeit innerhalb des Bündnisses gibt es auch bei der Frage, ob die Ukraine ein Beitrittsangebot zur NATO erhalten soll oder nicht. Weil dies alle NATO-Staaten einstimmig beschließen müssten, wird es eine offizielle Einladung beim Gipfel in Vilnius deshalb nicht geben.

➤ Mehr lesen: Nach Zustimmung von Türkei: Finnlands Weg in die NATO ist frei

Stattdessen soll der Ukraine offenbar die Bildung eines speziellen Ukraine-NATO-Rates angeboten werden. „Solch ein Gremium könnte als eine Art Pfad in Richtung einer späteren Beitrittseinladung gesehen werden“, meint der Ex-Spitzendiplomat bei der NATO und nunmehrige Mitarbeiter beim European Council of Foreign Relations (ECFR), Camille Grand. Überhaupt, so der Experte, seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine eines der wichtigsten Themen bei diesem Gipfel.

Sollte es bei dem hochrangigen Treffen, zu dem auch US-Präsident Joe Biden anreisen wird, zu keiner Beseitigung der türkischen Blockaden kommen, wäre dies für das Militärbündnis eine schwere Blamage. Die Befürchtung der Gipfelteilnehmer: Russlands Präsident Wladimir Putin könnte dies als Zeichen der Schwäche der NATO deuten.