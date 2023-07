NATO: Schweden hofft auf türkische Zustimmung nächste Woche

Er werde am kommenden Montag kurz vor dem NATO-Gipfel ein Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan organisieren, erklärte Stoltenberg am Donnerstag nach den Vermittlungsgesprächen auf Ebene der Außenminister. Es sei "absolut möglich" zu einer positiven Entscheidung zu kommen. Alle weiteren Verzögerungen würden nur von der verbotenen kurdische Arbeiterpartei PKK und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin willkommen geheißen, fügte Stoltenberg an.

Am Dienstag beginnt der NATO-Gipfel in Vilnius

Die Gespräche mit Kristersson und Erdogan sollen laut Stoltenberg bereits in der litauischen Hauptstadt Vilnius organisiert werden, wo am Dienstag der NATO-Gipfel beginnt. Im Fall einer Einigung würde der Gipfel nicht von Streit über das Thema belastet werden.

"Wir hoffen auf eine positive Entscheidung in der nächsten Woche, aber das ist, und das möchte ich betonen, letztlich natürlich eine türkische Entscheidung", ergänzte Billström. Er hatte sich in Brüssel mit Fidan und Stoltenberg in einem letzten Versuch getroffen, die Türkei davon zu überzeugen, den schwedischen NATO-Antrag rechtzeitig vor dem Bündnisgipfel in Vilnius anzunehmen. Die Türkei stellt sich derzeit gegen Schweden in der NATO. Erdogan macht seine Zustimmung von Zugeständnissen abhängig, unter anderem einem schärferen schwedischen Vorgehen gegen Personen, die die Türkei als Terroristen bezeichnet.