Vor den Wahlen: Warum das schwedische Modell unter Beschuss ist

Gemessen an ziemlich allen anderen Ländern der Welt steht Schweden fantastisch da. Es gibt einen gut ausgebauten Sozialstaat, ist Spitze an bürgerlichen und politischen Freiheiten, ein gutes Bildungs- und Gesundheitswesen, kaum Korruption, niedrige Arbeitslosigkeit, wenig Kriminalität, gute Wirtschaftsdaten, es ist eines der stabilsten Länder der Welt. In Studien über die Glücklichkeit der Bevölkerung ist Schweden ganz vorne mit dabei.

Trotzdem steht das Land am Sonntag bei den Parlamentswahlen vor einem Erdbeben. Die regierenden Sozialdemokraten dürften laut den letzten Umfragen zwar wie seit über hundert Jahren stärkste Kraft werden. Dahinter könnten aber mit einem Fünftel der Stimmen die Schwedendemokraten landen, eine vor dreißig Jahren aus der Neonaziszene geborene Partei.

Wie kann das sein? Natürlich ist Schweden kein Schlaraffenland. Im Gesundheitssystem sind die Wartezeiten lange. Der Wohnraum ist in Städten teurer und knapp. Das Bildungssystem liegt im Pisa-Vergleich nur im Mittelfeld. Der Hitzesommer hat für Ernteausfälle gesorgt. Aufsehenerregende Gewaltverbrechen, die im Zusammenhang mit Bandenkriminalität stehen, sorgen gelegentlich für Schlagzeilen und einzelne Bereiche der Kriminalitätsstatistik steigen auch.

Aber all das ist nicht zwingend für den Aufstieg der radikalen Partei verantwortlich. Der heutige Spaltpilz der Nation ist zumindest anscheinend die Zuwanderung. Das Land ist seit 2000 von 8,8 Millionen auf über 10 Millionen Menschen gewachsen. Ein Teil dieses Anstiegs ist zwar auf Menschen zurückzuführen, die in Schweden geboren wurden (die Geburtenrate (1,85 Geburten pro Frau) ist höher als in Österreich (1,49)). Natürlich wuchs die Bevölkerung aber noch mehr durch Zuwanderung. Man steht vor den bekannten Herausforderungen, die neuen Mitmenschen zu integrieren.

Von offenen Herzen zu dichten Grenzen

2014 hatte der Regierungschef der damals regierenden Mitte-Rechts-Koalition seinen Landsleuten noch zugerufen: “Öffnet eure Herzen”. Ein Jahr später wechselte die Regierung auf Rot-Grün, aber viele EU-Mitglieder pfiffen auf eine solidarische Flüchtlingspolitik und Premier Stefan Löfven musste Ende 2015 nach 240.000 Ankömmlingen in zwei Jahren gestehen: “Schweden braucht eine Verschnaufpause”. Die Gesetze wurden verschärft. 2017 sank die Zahl der Flüchtlinge auf ein Acht-Jahres-Tief.

Trotzdem befeuerten die Fluchtbewegungen bis heute eine Migrationsdebatte, die sehr ähnlich wie in anderen europäischen Ländern von Rechtsaußen getrieben wird. Sozialdemokraten und Konservative näherten ihren Ton an die Rechtspopulisten an und verlieren nun massenweise Wähler an diese. “Wir sind die Anti-Zuwanderungspartei”, sagt Jimmie Akesson in Interviews gerne. Die Botschaft des Schwedendemokraten-Chefs ist damit einfach, aber sie passt nicht zum toleranten Image Schwedens, das sich selbst als "humanitäre Supermacht" bezeichnet. Was ist passiert, dass sie trotzdem bei einem prognostizierten Fünftel der Wähler funktioniert?

Schweden hatte ähnliche Zuwanderungs- und Flüchtlingsphasen wie Österreich. War es bis zum Zweiten Weltkrieg noch ein Auswanderungsland, zog es in den 1960ern und 70ern Arbeitsmigranten aus den baltischen Staaten, Finnland, Jugoslawien und der Türkei an. In den 1990ern flohen Menschen vom Balkan in das skandinavische Land. In den 2000ern Iraker. Ab 2010ern waren es Syrer, Afghanen und Iraner.