Vor dem EU-Sondergipfel: Schnell noch einmal zu Merkel

Eigentlich würden sie einander sowieso am Freitag und Samstag in Brüssel treffen – die 27 Staats- und Regierungschefs der EU, die dann gewaltige Geldtöpfe schnüren und deren Inhalt verteilen wollen. Doch tatsächlich laufen die Fäden für den geplanten, 750 Milliarden schweren EU-Wiederaufbaufonds in Berlin bei Angela Merkel zusammen.Und so stellt sich kurz vor dem EU-Sondergipfel bei der deutschen Kanzlerin ein wahrer Besuchsreigen ein: Zuerst der niederländische Premier Rutte, am Montag Italiens Regierungschef Conte, gestern Spaniens Premier Sanchez.